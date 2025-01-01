Дмитрий Ульянов стал главой Армизонского района

| Фото: ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Дмитрий Ульянов стал главной Армизонского района - за его кандидатуру депутаты районной думы отдали большинство голосов.

С новой должностью Дмитрия Ульянова поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он уточнил, что с 2016 года Ульянов руководил муниципальным предприятием жилищно-коммунального хозяйства и хорошо знает специфику территории.

"Необходимо наладить взаимодействие с жителями Армизонского района, чтобы получать обратную связь, сформировать эффективную управленческую команду и выстроить диалог с предпринимателями, которые готовы запускать новые и расширять действующие проекты", - поставил задачу глава региона.