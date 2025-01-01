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В Тюмени произошел пожар на улице Олимпийской

Происшествия, 19:14 28 января 2025

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Сообщение о пожаре на ул. Олимпийской поступило в шестом часу вечера. Горела одна из квартир на шестом этаже девятиэтажного многоквартирного дома, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Прибывшие на место вызова пожарные спасли из зоны задымления четырех человек, еще 10 человек эвакуировали на свежий воздух. Возгорание в квартире ликвидировано на площади 15 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.

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