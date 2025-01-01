Лидер партии "Новые люди" прибыл с рабочей поездкой в Тюмень
Политика, 20:06 28 января 2025
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев прибыл с двухдневным визитом в Тюмень 28 января. В аэропорту Рощино его встретил заместитель губернатора региона Павел Белявский и руководитель регионального отделения партии Александр Яковенко.
В планах председателя партии - посещение образовательных и социальных учреждений города, встречи со сторонниками партии и предпринимательским сообществом.
В данном статусе Алексей Нечаев приезжает в Тюменскую область впервые, пишет информационный центр регионального правительства. Стоит отметить, что Нечаева связывают с Тюменью теплые воспоминания - он был учеником Почетного гражданина города Геннадия Нечаева.