  • 30 января 202530.01.2025четверг
  • USD98,0126
    EUR102,4041
  • В Тюмени -14..-16 С 2 м/с ветер западный

Артём Жога осмотрел объекты Краснодона, отремонтированные строителями Тюменской области

Политика, 13:52 30 января 2025

uralfo.gov.ru

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога 30 января работает в Луганской народной республике. Он осмотрел роддом в Краснодоне, работы по реконструкции которого проводили строители Тюменской области. Здесь созданы все условия для молодых мам и новорождённых: современное медицинское оборудование, операционные и уютные палаты.

"Оснащённый современным оборудованием, он стал образцом для других учреждений здравоохранения в республике", - сообщил глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко.

Открытие медучреждения состоялось летом 2024 года, в нем по ВКС принял участие глава государства Владимир Путин, сообщает пресс-служба полпредства."Несмотря на то, что Год семьи завершился, наша поддержка продолжается. Это приоритет государства. Президент Владимир Путин подписал поручения о новых социальных мерах поддержки. Особенно важно сохранять здоровье молодых мам и новорожденных детей. Теперь в Краснодоне созданы комфортные условия", - подчеркнул Артём Жога.

В ходе поездки совместно с представителями Курганской и Тюменской областей полпред посетил центральную городскую многопрофильную больницу и её детское отделение, где ремонтные работы также выполнены тюменцами. Теперь они оборудованы и оснащены современной аппаратурой, что, по словам Сергея Козенко, значительно повысило качество медицинских услуг для жителей Краснодона.

"Читающий автобус", подаренный Краснодону губернатором Тюменской области Александром Моором, курсирует по населённым пунктам Краснодонского округа, где отсутствуют стационарные библиотеки. Оснащенный разнообразной литературой, он несёт знание и радость чтения в самые отдалённые уголки региона.

Важным событием для населения Краснодона, по словам Сергей Козенко, стало открытие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в помещении, ранее не использовавшемся по назначению. Благодаря Тюменской области помещение было капитально отремонтировано и оснащено необходимым цифровым оборудованием и мебелью.
Полпред посетил также Краснодонскую среднюю школу № 4 имени Героя Советского союза Сергея Тюленина. Здесь, благодаря помощи Тюменской и Курганской областей, были проведены ремонты пищеблока, спортивного зала и кровли. Школа также получила новый компьютерный класс, а гимназия кабинет робототехники, которые открыли для учеников новые возможности в учебе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Артем Жога , Владимир Путин , Краснодон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:52 30.01.2025Артём Жога осмотрел объекты Краснодона, отремонтированные строителями Тюменской области
20:06 28.01.2025Лидер партии "Новые люди" прибыл с рабочей поездкой в Тюмень
16:16 28.01.2025Дмитрий Ульянов стал главой Армизонского района
14:59 27.01.2025Артём Жога: региональные программы "Время героев" помогут бойцам продолжить служение Отечеству