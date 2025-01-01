Артём Жога осмотрел объекты Краснодона, отремонтированные строителями Тюменской области

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Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога 30 января работает в Луганской народной республике. Он осмотрел роддом в Краснодоне, работы по реконструкции которого проводили строители Тюменской области. Здесь созданы все условия для молодых мам и новорождённых: современное медицинское оборудование, операционные и уютные палаты.

"Оснащённый современным оборудованием, он стал образцом для других учреждений здравоохранения в республике", - сообщил глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко.

Открытие медучреждения состоялось летом 2024 года, в нем по ВКС принял участие глава государства Владимир Путин, сообщает пресс-служба полпредства."Несмотря на то, что Год семьи завершился, наша поддержка продолжается. Это приоритет государства. Президент Владимир Путин подписал поручения о новых социальных мерах поддержки. Особенно важно сохранять здоровье молодых мам и новорожденных детей. Теперь в Краснодоне созданы комфортные условия", - подчеркнул Артём Жога.

В ходе поездки совместно с представителями Курганской и Тюменской областей полпред посетил центральную городскую многопрофильную больницу и её детское отделение, где ремонтные работы также выполнены тюменцами. Теперь они оборудованы и оснащены современной аппаратурой, что, по словам Сергея Козенко, значительно повысило качество медицинских услуг для жителей Краснодона.

"Читающий автобус", подаренный Краснодону губернатором Тюменской области Александром Моором, курсирует по населённым пунктам Краснодонского округа, где отсутствуют стационарные библиотеки. Оснащенный разнообразной литературой, он несёт знание и радость чтения в самые отдалённые уголки региона.

Важным событием для населения Краснодона, по словам Сергей Козенко, стало открытие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в помещении, ранее не использовавшемся по назначению. Благодаря Тюменской области помещение было капитально отремонтировано и оснащено необходимым цифровым оборудованием и мебелью.

Полпред посетил также Краснодонскую среднюю школу № 4 имени Героя Советского союза Сергея Тюленина. Здесь, благодаря помощи Тюменской и Курганской областей, были проведены ремонты пищеблока, спортивного зала и кровли. Школа также получила новый компьютерный класс, а гимназия кабинет робототехники, которые открыли для учеников новые возможности в учебе.

