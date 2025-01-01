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Александр Моор вручил десяти жителям Тюменской области медали к 80-летию Победы

Губернатор, 14:58 30 января 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Десяти жителям Тюменской области – участникам Великой Отечественной войны, узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла – вручены медали к 80-летию Великой Победы. Губернатор Александр Моор, приветствуя участников торжественной церемонии, отметил, что памятные награды вручает по поручению президента РФ.

"Главные герои Победы – это вы. И этот год объявлен Годом защитника Отечества в России и Годом героев в Тюменской области в вашу честь. Все вы прошли непростой жизненный путь: участвовали в боях, самоотверженно трудились в тылу, пережили ужасы фашистских концлагерей, и выжили в блокадном Ленинграде. Нам, поколениям, которые не видели войну, трудно представить, что вы пережили. Но самое главное, что никакие испытания вас не сломили. Мы восхищаемся вашей стойкостью и жизнелюбием", - сказал глава региона.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Виктору Кузнецову было пять лет, когда Ленинград оказался в блокадном кольце. У матери было трое детей. Выжить удалось всем.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"В первую зиму было очень тяжело. Мы перебрались все к бабушке, дети спали на одной кровати. Однажды проснулись, а бабушка уже холодная. Мама потом устроилась кочегаром в котельную, она была в подвале. И мы там между двумя котлами сделали полати, там и жили. А летом с мальчишками собирали осколки от снарядов, бегали к местам взрывов. Мне за это от мамы прилетело. Еще летом собирали подорожник и крапиву", - вспоминает блокадник.

Ветеран Великой Отечественной войны Алевтина Пичуева о блокаде Ленинграда знает по рассказам родных. На начало войны ей было всего три года. В Тюмень она приехала после института в 1959 году.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Сестренка, которой было 12 лет, работала токарем на заводе. Сейчас я хожу в школу, читаю лекции о Ленинграде. У меня есть стихотворение об этом. Молодежи пытаюсь донести любовь к Родине, гордость за свою страну, народ. Желаю всем мира", - сказала Алевтина Пичуева.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Александр Моор напомнил, что в Тюменской области 2025 год посвящен Героям всех поколений. Всем землякам, кто проявил мужество и героизм и в бою, и в тылу. Всего в регионе юбилейные медали получат более двух тысяч жителей.

"Спасибо вам от всех жителей Тюменской области за ваше мужество, активное участие в жизни региона и сохранение правды о Великой Отечественной войне", - подчеркнул он.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

По завершении торжества все участники церемонии – участники Великой Отечественной войны, кадеты, школьники и глава региона исполнили вместе с вокалистами песню "День Победы".

Анжела Лебедева

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# Александр Моор , Великая Отечественная война , День Победы

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