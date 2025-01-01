Александр Моор вручил десяти жителям Тюменской области медали к 80-летию Победы

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Десяти жителям Тюменской области – участникам Великой Отечественной войны, узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла – вручены медали к 80-летию Великой Победы. Губернатор Александр Моор, приветствуя участников торжественной церемонии, отметил, что памятные награды вручает по поручению президента РФ.

"Главные герои Победы – это вы. И этот год объявлен Годом защитника Отечества в России и Годом героев в Тюменской области в вашу честь. Все вы прошли непростой жизненный путь: участвовали в боях, самоотверженно трудились в тылу, пережили ужасы фашистских концлагерей, и выжили в блокадном Ленинграде. Нам, поколениям, которые не видели войну, трудно представить, что вы пережили. Но самое главное, что никакие испытания вас не сломили. Мы восхищаемся вашей стойкостью и жизнелюбием", - сказал глава региона.

Виктору Кузнецову было пять лет, когда Ленинград оказался в блокадном кольце. У матери было трое детей. Выжить удалось всем.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"В первую зиму было очень тяжело. Мы перебрались все к бабушке, дети спали на одной кровати. Однажды проснулись, а бабушка уже холодная. Мама потом устроилась кочегаром в котельную, она была в подвале. И мы там между двумя котлами сделали полати, там и жили. А летом с мальчишками собирали осколки от снарядов, бегали к местам взрывов. Мне за это от мамы прилетело. Еще летом собирали подорожник и крапиву", - вспоминает блокадник.

Ветеран Великой Отечественной войны Алевтина Пичуева о блокаде Ленинграда знает по рассказам родных. На начало войны ей было всего три года. В Тюмень она приехала после института в 1959 году.

"Сестренка, которой было 12 лет, работала токарем на заводе. Сейчас я хожу в школу, читаю лекции о Ленинграде. У меня есть стихотворение об этом. Молодежи пытаюсь донести любовь к Родине, гордость за свою страну, народ. Желаю всем мира", - сказала Алевтина Пичуева.

Александр Моор напомнил, что в Тюменской области 2025 год посвящен Героям всех поколений. Всем землякам, кто проявил мужество и героизм и в бою, и в тылу. Всего в регионе юбилейные медали получат более двух тысяч жителей.

"Спасибо вам от всех жителей Тюменской области за ваше мужество, активное участие в жизни региона и сохранение правды о Великой Отечественной войне", - подчеркнул он.

По завершении торжества все участники церемонии – участники Великой Отечественной войны, кадеты, школьники и глава региона исполнили вместе с вокалистами песню "День Победы".

Анжела Лебедева