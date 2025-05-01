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Современный детский сад будет готов в Абатском районе летом 2026 года 

Губернатор, 16:15 14 мая 2025

Новый современный детсад в Абатском районе получит имя "Сибирячок" и будет готов к августу 2026 года.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в Telegram-канале. Детский сад глава региона осмотрел во время рабочей поездки в Абатский район.

В здании недавно начался капитальный ремонт. “Такое поручение дал по просьбе местных жителей во время предыдущих посещений муниципалитета”, – дополнил Александр Моор.

От старого здания останутся только несущие стены. Новый садик будет соответствовать нормам безопасности и комфортной среды для детей. В нем появится современное оборудование, будут улучшены условия для маломобильных групп. Также в новом здании увеличится количество мест в группах для воспитанников.

Видео из Telegram-канала Александра Моора

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