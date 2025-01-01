Тюменские депутаты одобрили изменения федерального закона о взимании налогов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские депутаты одобрили проект Федерального закона "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ и статьи 12 и 30 Федерального закона "Об исполнительном производстве" (о внесудебном порядке взыскания задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов).

Он внесен в Госдуму правительством России. На первом заседание комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам проект закона представила заместитель руководителя УФНС России по Тюменской области Гаухар Абитова, сообщает пресс-служба облдумы.

Законопроектом, по ее словам, предусматривается применение внесудебного порядка взыскания налоговой задолженности, исчисляемой физическими лицами самостоятельно – при подаче налоговых деклараций, применении специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", но при этом сохраняется судебный контроль в случаях, когда требования налогового органа не являются бесспорными.

"Изменения, вносимые федеральным законом, значительно сократят срок взыскания задолженности по имущественным налогам и НДФЛ с 12 месяцев до 3 и, соответственно, позволят своевременно пополнить региональный и местные бюджеты. Кроме того, существенно разгрузят судебные органы", - подчеркнула Гаухар Абитова.

Депутаты законопроект поддержали, задав уточняющие вопросы, которые касались налоговых уведомлений, процедуры взыскания налогов, прав налогоплательщиков и другого.