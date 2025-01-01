В Тюменской области курьера телефонных мошенников отправили в колонию на восемь лет
Происшествия, 18:40 31 января 2025
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Восемь лет колонии общего режима получил житель Ульяновска за мошенничество в отношении пенсионеров Тюменского района. Кроме того, осуждённый возместит потерпевшим причинённый ущерб, сообщает прокуратура Тюменской области.
Суд установил, что в мае 2024 года мужчина вступил в преступный сговор с неустановленными лицами для хищения денег у пенсионеров. Соучастники звонили потерпевшим, сообщали им ложную информацию о ДТП, совершённых их близкими и требовали деньги за освобождение родственника от ответственности.
Пожилые женщины передавали подсудимому свои сбережения. Таким способом у троих пенсионерок было похищено 350 тыс. рублей.