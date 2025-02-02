Тюменских хоккеистов ждет выездная серия турниров в городах Сибири

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выездную серию турниров проведет тюменский хоккейный клуб "Рубин" в рамках OLIMPBET ВХЛ с 4 по 11 февраля. Игры запланированы в городах Сибири.

Как выяснил "Вслух.ру", серия стартует 4 февраля в Барнауле с местным "Динамо-Алтаем". Осенью "Рубин" его обыграл со счетом 3:2.

6 февраля тюменский клуб попытается взять реванш в Новокузнецке: дома тюменцы уступили "Металлургу" со счетом 2:3.

8 февраля "Рубин" сыграет с красноярским "Соколом", проигравшим в Тюмени со счетом 1:2.

С таким же итогом в пользу нашей команды прошел поединок с "Норильском" в октябре. Ответный матч 11 февраля завершит серию.

Сейчас "Рубин" сохраняет позиции в числе лидеров ВХЛ. Чемпионат России для клуба завершится 18 марта. Всего хоккеистам предстоит отыграть 15 матчей, включая выездную серию. Финальные четыре игры состоятся в Тюмени.

22 марта стартует плей-офф, в котором 16 сильнейших клубов ВХЛ продолжат борьбу за главный трофей - Кубок Чемпиона России.