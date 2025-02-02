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Семь пожаров потушили в Тюменской области за минувшие сутки

Происшествия, 14:02 02 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь пожаров зарегистрировали в Тюменской области в первый день февраля.

Вечером на ул. Октябрьской в Тобольске загорелась хозяйственная постройка. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 20 кв. м, обошлось без пострадавших.

Ночью поступило сообщение о возгорании жилого дома на ул. Республики в Ишиме. Огнем повреждена площадь 54 кв. м и хозяйственная постройка 12 кв. м. Пострадавших нет. Причиной обоих пожаров стало короткое замыкание электропроводки, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

На ликвидацию последствий ДТП пожарных привлекали 10 раз, единожды оказана помощь жителям по разным вопросам.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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