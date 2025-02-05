В России выбирают организации для льготного кредитования малого и среднего бизнеса

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Прием заявок российских кредитных организаций для реализации программы льготного кредитования МСП в 2025–2030 г. стартовал 3 февраля. Итоги станут известны 5 марта, сообщает Минэкономразвития РФ.

"В период действия высокой ключевой ставки важно сохранить доступ малого и среднего бизнеса к кредитным средствам — от этого зависит развитие сектора. Поддержка по линии минэкономразвития в этом направлении реализуется за счет возмещения недополученных финансовыми организациями доходов по кредитам, выданным малым и средним компаниям по льготной программе. Финансовые инструменты в первую очередь будут доступны предприятиям из приоритетных сфер экономики", — пояснила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Принять участие в отборе могут российские организации с кредитным рейтингом по состоянию на 1 января 2025 г. не ниже уровня A(RU) по национальной рейтинговой шкале для и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня ruA по национальной рейтинговой шкале.

Прием документов банков идет в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Программа реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".