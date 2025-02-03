Ограничение скростного режима введено на трассе Тюмень - Каменка

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Ограничение скоростного режима до 70 км/ч, в некоторых местах - 60 км/ч, введено на автодороге Тюмень - Каменка с 19 по 30 километр. Установлены знаки "Обгон запрещён" и знаки, предупреждающие о ведении видеофиксации, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Меры приняты в связи с аварией, в которой четыре человека погибли, шесть получили ранения.

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"Дорожное покрытие не имеет скользкости, проведена противогололедная обработка 1 февраля и накануне днём 2 февраля. Состояние дороги и качество выполнения работ по содержанию дороги подрядчиком после случившегося ДТП проверили специалисты Управления автомобильных дорог", - рассказали в ведомстве.

видео: t.me/gus72to