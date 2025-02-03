Устаревшую запорную арматуру заменили в районе Московского тракта в Тюмени

| Фото: "Тюмень Водоканал" | Фото: "Тюмень Водоканал"

Специалисты "Росводоканал Тюмень" завершили плановую замену устаревшей запорной арматуры в районе Московского тракта. На участке трубопровода установлены четыре современные задвижки. Они герметичны, защищены от коррозии и не требуют частого обслуживания, сообщает пресс-служба компании.

"Новая запорная арматура повысит надежность водоснабжения и позволит сократить границы отключения на время ремонтных работ. Если раньше в случае ремонта сетей нам требовалось ограничить водоснабжение в 11 многоквартирных домах, то теперь мы можем локально отключить только три. Сузить зоны отключения важно, поскольку на участке расположен центральный тепловой пункт, который снабжает горячей водой близлежащие дома", — рассказал начальник участка Калининского округа Цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций "Росводоканал Тюмень" Михаил Зюркалов.

Все работы выполнены через имеющиеся водопроводные колодцы без раскопок, что позволило сохранить благоустройство территории.

В 2024 году в Тюмени специалисты водоканала заменили 495 задвижек на водопроводных сетях. В этом году планируется заменить еще 277 единиц. Новая запорная арматура имеет большой срок службы и высокую надежность за счет использования современных и качественных материалов, а значит, повышает качество и надежность водоснабжения.