В Тюменской области маткапитал проиндексировали на 9,5 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 9,5% проиндексировали размер материнского капитала для всех семей, которые пока не использовали сертификат или воспользовались им частично, в Тюменской области. Чем больше неиспользованная сумма, тем выше будет прибавка после индексации, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Тюменской области.

Размер материнского капитала с 1 февраля 2025 года составляет: 690 266,95 рублей — для семей с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год, а также с тремя и более детьми, если ранее право на материнский капитал у этих семей не возникало.

690 266,95 рублей — для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года. 912 162,09 рублей — для семей, в которых второй ребенок появился с 2020 года, а также третий и любой следующий ребенок, если до его появления права на материнский капитал не было.

Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, остаток средств также был проиндексирован. Узнать, какая сумма материнского капитала осталась на счете, можно заказав "Выписку об остатке и расходовании материнского капитала" на портале госуслуг. Электронная выписка поступит в личный кабинет гражданина в день запроса. В бумажном виде такую выписку можно получить, обратившись в клиентскую службу ОСФР по Тюменской области.

За время действия программы поддержки семей, имеющих детей, в Тюменской области было выдано более 179 тыс. сертификатов на материнский капитал, 8 тыс. 999 из которых — в 2024 году. Среди жителей Тюменской области самыми популярными способами распоряжений средствами материнского капитала остаются улучшение жилищных условий и обучение детей.