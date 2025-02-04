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Тюменцев приглашают поучаствовать в "Лыжне России"

Спорт, 19:06 04 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

XLIII Открытая всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" пройдет на стадионе ГАУ Северного Зауралья в Тюмени 8 февраля. Участников и гостей мероприятия ждут: старт спортивных забегов; торжественная церемония открытия и награждения победителей и призёров; массовый забег на 1 км для всех желающих.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев.

На площадке также будут работать интерактивные зоны, конкурсы, полевая кухня. Добавим, для участия в массовом забеге на 1 км нужно заранее зарегистрироваться на портале Госуслуг.

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