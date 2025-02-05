В Тюменской области планируют увеличить число концессий в системе ЖКХ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область расширяет привлечение инвесторов к модернизации ЖКХ. Сейчас обсуждается возможность заключения концессионных соглашений в 14 районах области, сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

"Вместе с инвестициями мы привлекаем в отрасль компании с ресурсами, которые имеют необходимые компетенции и высококвалифицированные кадры. Наша задача – улучшить качество жизни на селе и сделать услуги максимально доступными. Это понимают и главы муниципалитетов. Сегодня с 14 из них уже рассматриваем возможности привлечения концессионеров", - пояснил директор департамента Семён Тегенцев.

Отметим, в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона уже действуют 23 концессионных соглашения. 11 из них в теплоснабжении, 12 - в водоснабжении и водоотведении.

Перед подписанием договоров проводится тщательный аудит состояния коммунальных объектов, чтобы точно определить объемы работ и возможные результаты модернизации.

Кроме того, Департамент ЖКХ выполняет функцию координатора, обеспечивая взаимодействие между местными администрациями и потенциальными инвесторами. Концессии рассматриваются как эффективный механизм государственно-частного партнерства, направленный на улучшение работы коммунальной инфраструктуры и повышение качества услуг для граждан.