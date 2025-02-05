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Глеб Трубин принял участие в совещании по газификации СНТ

Политика, 17:38 05 февраля 2025

фото Тюменской областной думы

Газ должен дойти до каждого тюменского садовода, и мы будем следить за исполнением уже принятых решений. Об этом заявил депутат Тюменской областной думы Глеб Трубин, который принял участие в совещании, посвященном вопросам газификации садоводческих некоммерческих товариществ.

Основной проблемой, которую поднимали участники совещания, является несоблюдение постановления правительства РФ № 1547, а именно отказ в догазификации СНТ, вошедших в план работ на соответствующее время, сообщает пресс-служба областной думы.

Глеб Трубин сообщил, что на протяжении нескольких лет он с коллегами по фракции ЛДПР провел несколько круглых столов, на которых обсуждали актуальные проблемы газификации СНТ.

"Я принимал активное участие в этих мероприятиях и видел, как важно слышать людей, понимать их нужды и проблемы. В ходе работы направляли запросы в различные инстанции, и благодаря нашей настойчивости постановление о газификации СНТ было принято, - рассказал Глеб Трубин. - Мы будем продолжать следить за исполнением этих решений и добиваться того, чтобы газ дошел до каждого садовода. Мы должны продолжать работать над улучшением условий жизни в наших СНТ, отстаивать права людей и делать все возможное для их благополучия".

Наряду с программой газификации регионов России ПАО "Газпром" на территории Тюменской области реализуются региональные программы газификации.

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# Глеб Турбин , облдума

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