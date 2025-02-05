Тюменские рыболовы посоревнуются в ловле на мормышку со льда

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Чемпионат и первенство города по рыболовному спорту пройдет в Тюмени на озере Липовом 9 февраля. Участниками станут около 30 опытных рыболовов, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Соревнования пройдут в дисциплине "ловля на мормышку со льда". Итоги турнира определятся по результатам взвешивания уловов участников. Победителем станет тот, кто наберет наибольшее количество баллов в двух турах.

Начало мероприятия запланировано на 10 часов. Рыболовы, занявшие призовые места в личном зачете, получат дипломы, кубки и медали соответствующих степеней.