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Тюменские рыболовы посоревнуются в ловле на мормышку со льда

Спорт, 17:49 05 февраля 2025

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Чемпионат и первенство города по рыболовному спорту пройдет в Тюмени на озере Липовом 9 февраля. Участниками станут около 30 опытных рыболовов, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Соревнования пройдут в дисциплине "ловля на мормышку со льда". Итоги турнира определятся по результатам взвешивания уловов участников. Победителем станет тот, кто наберет наибольшее количество баллов в двух турах.

Начало мероприятия запланировано на 10 часов. Рыболовы, занявшие призовые места в личном зачете, получат дипломы, кубки и медали соответствующих степеней.

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# рыбная ловля

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