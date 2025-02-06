Олег Датских: среди освобожденных из украинского плена нет тюменских военнослужащих

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В числе военнослужащих, освобожденных из украинского плена, жителей Тюменской области нет. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Олег Датских.

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Работу по освобождению военнослужащих из плена провело Министерство обороны РФ.

"Заверяю всех наших земляков, что работу по освобождению из плена наших военнослужащих мы не останавливаем ни на минуту", - сказал Олег Датских.

Сейчас освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, пишет информационный центр правительства региона.