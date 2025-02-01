Тюменка создает интеллектуальную бесконтактную систему оценки сельхозживотных

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интеллектуальную бесконтактную систему оценки сельскохозяйственных животных разрабатывает преподаватель ГАУ Северного Зауралья Айгюль Бекшенова. На эти цели девушка выиграла один миллион рублей в конкурсе "Студенческий стартап" (очередь V) федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

"Сейчас измерение очень травмоопасная процедура. Например, я работаю с крупным рогатым скотом – это огромные животные. Самой несколько раз попадало от коровы. Поэтому и хочу, чтобы все проходило в потоке, без мерных палок, циркулей, лент", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель проекта Айгюль Бекшенова.

Совместно с командой инженеров-техников и IT-специалистов будет создана система датчиков-считывателей, установленных на определенной высоте, а также ограничительные планки и рейки. Благодаря этой технологии основные параметры телосложения, такие как высота холки, крестца и другие, попадут в специальную базу данных по определенной видовой, породной и половозрастной группе. Далее вся информация появится в приложении.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Среди преимуществ продукта, которые отмечает Айгюль, отсутствие травмоопасности, низкая стоимость, возможность использования при суровых климатических условиях и сохранение спокойствия животного.

"Мы уже зарегистрировали юридическое лицо, как было прописано в условиях конкурса, и собрали внешние параметры телосложения крупного рогатого скота для базы данных. Сейчас ведем закупку необходимого оборудования", - добавила автор идеи.

Завершить проект девушка планирует в течение полугода. При успешной реализации она собирается участвовать в других грантовых конкурсах, чтобы начать массовое производство бесконтактной системы.

Напомним, победителями конкурса "Студенческий стартап" стали 17 человек из ГАУ Северного Зауралья. Так, третьекурсник аграрного университета Егор Каданов разрабатывает биофильтр, в основе которого биоматериал из холодостойких бактерий.

Виктория Макарова