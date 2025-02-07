В полпредстве президента РФ в УФО обсудили вопросы информполитики с правоохранительными органами

фото пресс-службы полпреда президента в УФО фото пресс-службы полпреда президента в УФО

Актуальные вопросы информационной политики органов государственной власти и правоохранительных органов в период информационной агрессии против российского общества со стороны иностранных спецслужб обсудили в представительстве президента России в Уральском федеральном округе.

Семинар по информационной работе с правоохранительными органами регионов УФО по поручению полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги провел его заместитель Борис Кириллов.

В мероприятии участвовали сотрудники АНО "Диалог Регионы", а также представители окружных и региональных силовых ведомств: МВД, ФСБ, прокуратуры, следственного комитета и Росгвардии, сообщает пресс-служба полпредства.

"Заместитель полпреда Борис Кириллов акцентировал внимание на необходимости более плотного взаимодействия и ускорения взаимного обмена информацией между органами государственной власти", - отмечено в сообщении.