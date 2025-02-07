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Женщина с двумя детьми пострадали в ДТП на трассе в Тюменском районе

Происшествия, 12:36 07 февраля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

43-летняя женщина и две её дочери 9 и 17 лет, пассажиры автомобиля KIA, пострадали в ДТП в Тюменском районе. В результате столкновения с Toyota их автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб.

Авария произошла на 32 км автодороги Богандинский - Червишево - Чаплык. По предварительным данным, 20-летняя водитель Toyota со стажем за рулём менее года не предоставила преимущество двигавшейся по главной дороге KIA.

Девочки в KIA находились на заднем сиденьи автомобиля и были пристёгнуты ремнями безопасности. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Водители обоих автомобилей не пострадали. Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняют сотрудники Госавтоинспекции по Тюменской области.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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