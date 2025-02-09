В Тюменской области установили антирекорд по количеству задержанных пьяных водителей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 пьяных водителей отстранили от участия в дорожном движении сотрудники тюменской Госавтоинспекции за минувшие сутки. Еще 16 человек были задержаны в ночь на 9 февраля. Это антирекорд за такое короткое время в этом году, сообщают в ведомстве.

41-летняя нетрезвая бесправница на автомобиле Daewoo Matiz остановлена автоинспекторами в пос. Богандинском. Она сказала, что выпила бутылку пива и поехала кататься. Показания алкотестера составили 0,39 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Женщина привлечена к административной ответственности за пьяное вождение.

В Заводоуковске были задержаны два водителя, управляющих транспортом в сильной степени опьянения. 30-летний житель села Новая Заимка ездил по Заводоуковску на автомобиле "Нива Шевроле". Показания алкотестера - 0,91 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что выпил 4,5 литра пива и поехал в гости. В 2023 году селянин уже привлекался к ответственности за пьяное вождение, ему назначено наказание в виде 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортом на 19 месяцев. За повторное нарушение водитель подлежит уголовной ответственности. Машина задержана.

50-летний мужчина в Заводоуковске выпил бутылку коньяку и повез знакомую домой. На ул. Кооперативной автоинспекторы остановили его автомобиль "Мазда-6". Показания алкотестера - 1.09 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На водителя составлен административный материал за пьяное вождение.

"Сегодня рейды по выявлению пьяных водителей продолжатся. Будьте трезвыми за рулем", - отмечают в Госавтоинспекции по Тюменской области.