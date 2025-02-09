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В тюменском торговом центре "Сити молл" произошел пожар

Происшествия, 18:47 09 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар на площади 1 кв. метр ликвидирован в ТРЦ "Сити Молл" 9 февраля. Здесь горела урна с мусором.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС России по Тюменской области около 18 часов. На место вызова привлекались 11 единиц техники, 29 сотрудников подразделений ведомства.

Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений, сообщает информационный центр правительства региона.

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# пожар , ТРЦ Сити Молл

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