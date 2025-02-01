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34 компании претендуют на включение в реестр подрядчиков капремонта Тюменской области

Экономика, 17:23 11 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

34 компании претендуют на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций капитального ремонта Тюменской области. Об этом сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Более трети - 12 потенциальных подрядчиков - оказывают услуги по капремонту общедомового имущества МКД. Еще 13 - занимаются оценкой технического состояния домов, шесть специализируются на модернизации лифтов, два - на строительном контроле, один – на оценке техсостояния, разработке проектной документации капремонта объектов культурного наследия.

Комиссия рассмотрит и оценит все поступившие заявки. Обновлённый реестр будет опубликован в конце февраля. Всего сейчас он включает 305 компаний.

В департаменте подчеркнули, что только нахождение в реестре позволит бизнесу участвовать в аукционах на выполнение проектных и строительных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Прием заявок открывается каждый квартал на электронной торговой площадке Сбербанк АСТ.

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# ЖКХ , капитальный ремонт

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