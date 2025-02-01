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Первый турнир по волейболу среди ветеранов СВО пройдет в Тюмени

Спорт, 21:25 13 февраля 2025

Первый товарищеский турнир по волейболу сидя среди ветеранов СВО пройдет в спорткомплексе "Строймаш" Тюмени 15 февраля, начало в 15 час.

Его организовали региональный фонд "Защитники Отечества", Совет ветеранов спецназа и разведки Тюменской области, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Ветеранов специальной военной операции приглашают в сборную по волейболу сидя. Спортивные занятия проходят по программе "Реабилитация и абилитация участников боевых действий средствами адаптивной физической культуры и спорта в Тюменской области" на грант губернатора региона.

Записаться на занятия можно по ссылке.

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# ветераны , волейбол , СВО

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