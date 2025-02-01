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Владимир Якушев почтил в Москве память воинов-интернационалистов

Политика, 18:23 15 февраля 2025

er.ru | Фото: er.ru

Цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены и памятнику маршалу Жукову вместе с активистами "Боевого братства", МГЕР, Волонтерской роты и Юнармии возложил 15 февраля в Москве Секретарь Генсовета политической партии Единая Россия Владимир Якушев.

"Мы сегодня отдаем дань памяти тем, кто сложил жизни, получил ранения, не задумываясь выполнил свой долг, встав на защиту Родины, - отметил Владимир Якушев. - Это касается и участников Афганской войны, и бойцов специальной военной операции, других военных конфликтов".

Секретарь Генсовета Единой России подчеркнул также, что такие мероприятия важны и для нашего подрастающего поколения, поскольку очень важно, чтобы ребята знали и слышали истории людей, которые были непосредственными участниками тех событий.

er.ru | Фото: er.ru

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# Владимир Якушев

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