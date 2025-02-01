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Российские компании получат до 150 млн рублей по программе реинжиниринга

Экономика, 12:25 19 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 150 млн рублей по программе реинжиниринга получат российские компании. Гранты покрывают до 80 % затрат разработчиков, а для радиоэлектроники — 100 % бюджета проекта, сообщает Минпромторг РФ.

Наблюдательный совет Агентства по технологическому развитию под руководством первого замглавы Минпромторга России Василия Осьмакова утвердил обновлённый регламент работы.

"Мы продолжаем точечно совершенствовать программу поддержки обратного инжиниринга. Увеличение сразу на одну треть максимального размера гранта позволит поддержать более сложные проекты по созданию отечественных аналогов комплектующих. С 2025 года в рамках нацпроектов техлидерства запускаются также отдельные программы Агентства по разработке конструкторской документации по комплектующим для турбин и технологических регламентов по приоритетной химической и биотехнологической продукции", – сказал Василий Осьмаков.

Основное условие остаётся прежним: за четыре года серийного производства выручка должна в два раза превысить размер предоставленного гранта.

За три года действия программы удалось поддержать 370 проектов, включая 200 в интересах ключевых направлений: нефтегазового и пищевого машиностроения, автопрома и других.

Подробней о программе на сайте.

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# Минпромторг РФ

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