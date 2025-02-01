День здоровья в Тюмени пройдет на трех площадках

| Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Команда "Здорового десанта" высадится на трех площадках Тюмени в рамках зимнего Дня здоровья 22 февраля, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

В 9 часов спортивный праздник стартует в экопарке "Затюменский" (ул. Оловянников, 18). Разогреться перед забегом "5 верст" и зарядиться хорошим настроением тюмецам поможет динамичная зарядка. Продолжится спортивный праздник полюбившимся горожанами забегом. В это время на площадке стартового городка развернется станция для самых маленьких тюменцев и их родителей с веселыми стартами и эстафетами.

В 12 часов "Здоровый десант" ждет тюменцев в парке Дружбы между Россией и Республикой Корея (ул.Тимофея Кармацкого).

В 15 часов веселые старты для детей и их родителей развернутся на площади 400-летия Тюмени.