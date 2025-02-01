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Автобус с детьми и Mazda столкнулись в Тюмени

Происшествия, 14:04 19 февраля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пассажирский автобус Kia и Mazda столкнулись на перекрестке улиц Республики и Тульской в Тюмени. В автобусе ехали 44 школьника, дети возвращались из Тюменского театра кукол. Предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

41-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию, автобус въехал в стоящий на светофоре легковой автомобиль.

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"Сотрудники технического надзора Госавтоинспекции проверили автобус, документацию, дадут оценку безопасности перевозки детей", - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Ежедневно в Тюменской области проходит до 50 организованных перевозок групп детей автобусами. Каждая междугородняя перевозка под контролем сотрудников Госавтоинспекции, по остальным перевозкам осуществляется заочный контроль и очный выборочный контроль.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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