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В Тюменской области конкретизировали понятие Совета муниципальных образований региона

Политика, 12:58 20 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Изменения внесены в положения закона "О местном самоуправлении в Тюменской области" на очередном заседании облдумы 20 февраля 2025 года.

Они коснулись формулировки Совета муниципальных образований региона и его полномочий. Уточнена в законопроекте и ответственность глав администраций муниципального образования за невыполнение либо ненадлежащее выполнение переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий.

В законопроекте предлагается установить, что в сходе граждан по вопросам выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта и его досрочного прекращения полномочий могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие на день проведения схода граждан 18 лет и имеющие в собственности жилое помещение, расположенное на территории данного сельского населенного пункта.

По мнению председателя комитета Тюменской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению Ирины Соколовой, эта норма значительно расширяет круг возможных претендентов на роль старосты поселения.

Изменения определяют и возможные формы участия представительного органа муниципального образования в формировании местной администрации. Предполагается, что муниципальные думы смогут участвовать в согласовании кандидатур.

Борис Олейник

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# местное самоуправление , облдума

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