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Механизм привлечения дополнительных инвестиций в газификацию разработали в Тюменской области

Экономика, 17:21 20 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область стала инициатором внесения изменений в федеральный закон "О газоснабжении в РФ". Регуляторные контракты повлияют на тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям. Заключение таких соглашений позволит привлечь в отрасль дополнительные инвестиции и ускорить темпы газификации, сообщает региональный департамент ЖКХ.

Инициатива Тюменской области внесла в закон практику заключения регуляторных контрактов между органами власти и газораспределительными организациями. Её поддержали депутаты Госдумы и сенаторы Федерального собрания РФ.

Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Тюменская область готовит текст нового соглашения. Регуляторный контракт позволит направлять на развитие газовых сетей в регионе около 400 млн рублей в год.

"По регконтракту Тюменская область будет предоставлять льготу по налогу на имущество для газораспределительной организации. Эти средства газовики целевым образом смогут направить на дополнительные работы по газификации региона", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

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# газификация , ЖКХ

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