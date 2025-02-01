Механизм привлечения дополнительных инвестиций в газификацию разработали в Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область стала инициатором внесения изменений в федеральный закон "О газоснабжении в РФ". Регуляторные контракты повлияют на тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям. Заключение таких соглашений позволит привлечь в отрасль дополнительные инвестиции и ускорить темпы газификации, сообщает региональный департамент ЖКХ.

Инициатива Тюменской области внесла в закон практику заключения регуляторных контрактов между органами власти и газораспределительными организациями. Её поддержали депутаты Госдумы и сенаторы Федерального собрания РФ.

Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Тюменская область готовит текст нового соглашения. Регуляторный контракт позволит направлять на развитие газовых сетей в регионе около 400 млн рублей в год.

"По регконтракту Тюменская область будет предоставлять льготу по налогу на имущество для газораспределительной организации. Эти средства газовики целевым образом смогут направить на дополнительные работы по газификации региона", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.