  • 20 февраля 202520.02.2025четверг
  • USD90,4268
    EUR94,0834
  • В Тюмени -10..-12 С 2 м/с ветер юго-западный

В Тюменской области повысят эффективность использования особо охраняемых природных территорий

Политика, 15:43 20 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области предлагается установить категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения, такие как экологические парки и заповедные территории. Кроме того, новый закон, рассмотренный депутатами Тюменской областной думы на очередном заседании 20 февраля 2025 года, поможет решить ряд проблемных вопросов, возникающих при использовании ООПТ.

В частности, по словам председателя комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой, выявлена необходимость уточнения отдельных вопросов, связанных с ликвидацией ООПТ регионального значения, например, в случае необратимого разрушения природных комплексов или объектов, для охраны которых была создана ООПТ.

"Также есть случаи, когда в границах одной ООПТ располагается другая. Например, в границах государственного комплексного природного заказника регионального значения "Кабанский" находится памятник природы регионального значения "Брусничное", а в границах Тюменского федерального заказника расположены памятники природы регионального значения "Озерно-болотный комплекс "Ишимбай", "Липняк Шайтанский", "Урочище Орлы"", - сообщила она.

Действие на одной территории нескольких режимов особой охраны создает дополнительную административную нагрузку при использовании ООПТ на предприятия, индивидуальных предпринимателей и граждан, которым необходимо соблюдать несколько режимов одновременно.

В таких ситуациях возникают сложности управления указанными территориями, ввиду наложения режимов особой охраны. Затруднено и проведение контрольно-надзорных мероприятий, поскольку региональные органы власти не уполномочены на осуществление надзора на территории ООПТ федерального значения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Инна Лосева , облдума , охрана лесов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:10 20.02.2025Полномочия по госконтролю в сфере туристской индустрии передали на уровень региона
15:43 20.02.2025В Тюменской области повысят эффективность использования особо охраняемых природных территорий
15:23 20.02.2025Тюменские депутаты скорректировали условия концессионного соглашения по мужвузовскому кампусу
15:09 20.02.2025В Тюменской области вырос спрос на индустриально-складскую недвижимость

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс.Метрика и LiveInternet, предоставляемые компанией ООО "Яндекс" (119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс)), и компанией LiveInternet (121151, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 22, офис «Клименко и Ко» (далее - LiveInternet)). Сервисы Яндекс.Метрика и LiveInternet используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и LiveInternet и храниться на серверах Яндекса и LiveInternet в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.