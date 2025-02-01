В Тюменской области повысят эффективность использования особо охраняемых природных территорий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области предлагается установить категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения, такие как экологические парки и заповедные территории. Кроме того, новый закон, рассмотренный депутатами Тюменской областной думы на очередном заседании 20 февраля 2025 года, поможет решить ряд проблемных вопросов, возникающих при использовании ООПТ.

В частности, по словам председателя комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой, выявлена необходимость уточнения отдельных вопросов, связанных с ликвидацией ООПТ регионального значения, например, в случае необратимого разрушения природных комплексов или объектов, для охраны которых была создана ООПТ.

"Также есть случаи, когда в границах одной ООПТ располагается другая. Например, в границах государственного комплексного природного заказника регионального значения "Кабанский" находится памятник природы регионального значения "Брусничное", а в границах Тюменского федерального заказника расположены памятники природы регионального значения "Озерно-болотный комплекс "Ишимбай", "Липняк Шайтанский", "Урочище Орлы"", - сообщила она.

Действие на одной территории нескольких режимов особой охраны создает дополнительную административную нагрузку при использовании ООПТ на предприятия, индивидуальных предпринимателей и граждан, которым необходимо соблюдать несколько режимов одновременно.

В таких ситуациях возникают сложности управления указанными территориями, ввиду наложения режимов особой охраны. Затруднено и проведение контрольно-надзорных мероприятий, поскольку региональные органы власти не уполномочены на осуществление надзора на территории ООПТ федерального значения.