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Полномочия по госконтролю в сфере туристской индустрии передали на уровень региона

Политика, 17:10 20 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Исполнительные органы госвласти Тюменской области значительно расширяют свои полномочия по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере туристской индустрии. Соответствующие изменений в областной закон о развитии внутреннего и въездного туризма внесли депутаты областной думы на очередном заседании 20 февраля 2025 года.

Новый закон распространяется на деятельность средств размещения, пляжей и горнолыжных трасс, а также на работу экскурсоводов (гидов) и инструкторов-проводников, которые обязаны соблюдать требования действующего законодательства.

"Это принципиально важное нововведение. Ранее контрольно-надзорная деятельность осуществлялась исключительно на федеральном уровне и касалась только туроператоров", - отметила председатель комитета Тюменской областной Думы по социальной политике Ольга Швецова.

Законопроектом предлагается расширить полномочия органов власти региона в части осуществления контроля в сфере туристской индустрии. Фактически предлагается использовать более широкую формулировку "в сфере туристской индустрии" вместо определения отдельных категорий.

Таким образом, сфера контроля расширяется, а при добавлении новых категорий не придется вновь вносить изменения в закон. Принятые изменения делают областной закон более гибким, а значит и региональный контроль теперь сможет более оперативно выявлять и устранять недостатки и нарушения законодательства в сфере туризма. В результате туристические услуги, оказываемые жителям и гостям региона, станут более качественными и безопасными.

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# облдума , Ольга Швецова , туризм

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