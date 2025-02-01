В Тюменской области газифицировали две деревни в Исетском районе

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Специалисты АО "Газпром газораспределение Север" ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод в д. Лога и завершили работы по строительству внутрипоселкового газопровода в д. Малыши Исетского района.

Протяженность нового газопровода в д. Лога 4 км, более 3 км простроено методом горизонтально-наклонного бурения.

"Новые сети создали возможность газификации 81 домовладения. На следующей неделе совместно с районной администрацией мы проведем встречу с населением по порядку подачи заявок на газификацию и разъяснению возможности получения региональной субсидии на газификацию", - рассказал директор Южного треста АО "Газпром газораспределение Север" Виталий Поповичев.

Газопровод протяженностью в д. Малыши 3 км создал возможность подключения к природному газу 82 домовладений. Жители населенного пункта могут подать заявки на газификацию и воспользоваться региональной субсидией. В дальнейшем к природному газу планируется подключить фельдшерско-акушерский пункт, сообщает пресс-служба АО "Газпром газораспределение Север".