Тюменская область нарастила экспорт рапсового масла

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более двух тысяч тонн рапсового масла поставило предприятие Тюменской области в Китай с начала 2025 г. на 21 февраля. Это в 1,8 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 г.

По информации регионального управления Россельхознадзора карантинных объектов в продукции не обнаружено.

Специалисты управления с начала года оказали 92 услуги по выдаче фитосанитарных сертификатов, удостоверяющих безопасность масла. Экспортируемая продукция соответствует требованиям страны-импортера.