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В Тюменской области почти половину новых бизнесов регистрирует молодёжь

Экономика, 18:35 21 февраля 2025

пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

43% новых бизнесов в Тюменской области в 2024 году запустили молодые люди до 35 лет, в том числе 12% — от 18 до 25 лет. Как отмечено в статистике Сбера, всего с помощью сервиса "Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта" от дочерней компании Сбера "Деловая среда" предприниматели открыли 2,2 тыс. новых ИП и ООО. Это на 42% больше, чем в 2023 году.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

"Молодёжь активно создаёт новые бизнесы, это демонстрирует её стремление к развитию и готовность брать на себя ответственность за будущее. Это показатель уверенности молодых предпринимателей в своих силах и возможностях".

Десять процентов бизнесов пришлось на клиентов от 56 лет. Мужчины открывали бизнес чаще женщин (58% и 42% соответственно). 89% бизнесменов стали индивидуальными предпринимателями, 11% предпочли статус общества с ограниченной ответственностью.

Наиболее популярным видом бизнеса по числу регистраций в 2024 году в сервисе "Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта" была розничная торговля по почте или в сети Интернет, на ней сосредоточились 212 бизнесменов. В топ-10 вошли услуги по перевозкам, оптовая торговля, строительство и операции с недвижимостью, общепит, персональные услуги.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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erid: 2VtzqwSFeEZ, ПАО Сбербанк

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