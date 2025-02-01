Жительница Исетского района пошла за покупками с чужой банковской картой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кражу денежных средств с банковской карты раскрыли полицейские в с. Исетское. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Тюменской области.

С заявлением о краже в отдел полиции обратилась местная жительница. С ее утерянной карты было списано более 10 тыс. рублей. Женщина рассказала следователю, что карту она потеряла в аптеке.

Списание денег потерпевшая обнаружила дома, получив SMS и сразу заблокировала счет. Сотрудники полиции определили в каких магазинах производились покупки.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, они установили подозреваемую. Ей оказалась ранее жительница Исетского района. В сетевых магазинах и ветеринарной аптеке она купила продукты и товары для животных.

Потратив все деньги со счета, подозреваемая выбросила карту. Женщина призналась и раскаялась в содеянном.