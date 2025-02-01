  • 22 февраля 202522.02.2025суббота
  • USD88,1676
    EUR92,0152
  • В Тюмени -14..-16 С 0 м/с ветер юго-восточный

Жительница Исетского района пошла за покупками с чужой банковской картой

Происшествия, 16:52 22 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кражу денежных средств с банковской карты раскрыли полицейские в с. Исетское. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Тюменской области.

С заявлением о краже в отдел полиции обратилась местная жительница. С ее утерянной карты было списано более 10 тыс. рублей. Женщина рассказала следователю, что карту она потеряла в аптеке.

Списание денег потерпевшая обнаружила дома, получив SMS и сразу заблокировала счет. Сотрудники полиции определили в каких магазинах производились покупки.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, они установили подозреваемую. Ей оказалась ранее жительница Исетского района. В сетевых магазинах и ветеринарной аптеке она купила продукты и товары для животных.

Потратив все деньги со счета, подозреваемая выбросила карту. Женщина призналась и раскаялась в содеянном.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Исетский район , кража , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:54 22.02.2025В Тюменском районе сгорел жилой дом
16:52 22.02.2025Жительница Исетского района пошла за покупками с чужой банковской картой
15:55 22.02.2025Девять техногенных пожаров произошло в Тюменской области 21 февраля
14:11 22.02.2025Утренний пожар в Казанском районе унёс жизнь человека

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс.Метрика и LiveInternet, предоставляемые компанией ООО "Яндекс" (119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс)), и компанией LiveInternet (121151, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 22, офис «Клименко и Ко» (далее - LiveInternet)). Сервисы Яндекс.Метрика и LiveInternet используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и LiveInternet и храниться на серверах Яндекса и LiveInternet в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.