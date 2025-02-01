Александр Моор поздравил тюменских спортсменов с победой в Республике Беларусь
Тюменских спортсменов Викторию Сливко и Александра Логинова поздравил с победой глава региона Александр Моор.
Тюменцы отличились в смешанной эстафете на 6 км в Раубичах Республики Беларусь на Кубке сильнейших российских и белорусских биатлонистов.
Спортсмены в команде "Россия-2" достойно представили как страну, так и Тюменскую область.
"Поздравляю наших биатлонистов с победой. Судьба гонки решилась на втором и третьем этапах, как раз где и выступали наши ребята. Вика вырвала победу у Наталии Шевченко, а Александр — у Антона Бабикова", - отметил губернатор.