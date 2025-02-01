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Александр Моор поздравил тюменских спортсменов с победой в Республике Беларусь

Спорт, 16:54 22 февраля 2025

Союз биатлонистов России | Фото: Союз биатлонистов России

Тюменских спортсменов Викторию Сливко и Александра Логинова поздравил с победой глава региона Александр Моор.

Тюменцы отличились в смешанной эстафете на 6 км в Раубичах Республики Беларусь на Кубке сильнейших российских и белорусских биатлонистов.

Спортсмены в команде "Россия-2" достойно представили как страну, так и Тюменскую область.

"Поздравляю наших биатлонистов с победой. Судьба гонки решилась на втором и третьем этапах, как раз где и выступали наши ребята. Вика вырвала победу у Наталии Шевченко, а Александр — у Антона Бабикова", - отметил губернатор.

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