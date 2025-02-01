  • 23 февраля 202523.02.2025воскресенье
  • USD88,1676
    EUR92,0152
  • В Тюмени -6..-8 С 2 м/с ветер северо-восточный

Тюменский "Рубин" проведет последнюю серию перед плей-офф ВХЛ

Спорт, 14:31 23 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Последнюю выездную серию перед плей-офф ВХЛ проведет тюменский хоккейный клуб "Рубин". Пока он в лидерах турнирной таблицы.

Команде предстоит провести восемь матчей в рамках OLIMPBET Чемпионата России. Как выяснил "Вслух.ру", последняя выездная серия стартует 24 февраля по Приволжскому федеральному округу. Соперников тюменский клуб встречал в сентябре, одержав три победы.

В понедельник предстоит матч в Кирово-Чепецке с "Олимпией". Матч в Тюмени закончился со счетом 4:1.

26 февраля "Рубину" предстоит дерби в Перми с местным "Молотом", которого всухую наш клуб одолел дома – 6:0.

В столице Удмуртии, Ижевске, "Рубин" сыграет с "Ижсталью" 28 февраля. В прошлом матче победа также была за тюменцами – 4:1.

В Башкирии тюменский клуб ждут 2 марта: в Нефтекамске пройдет поединок с "Торосом". Ему "Рубин" уступил 4:5 в овертайме.

Отметим, что тюменский клуб закрепился в числе лидеров турнирной таблицы ВХЛ. За 56 матчей клуб заработал 78 очков. Из 36 побед - 32 были обеспечены в основное время.

Борьбу за главный трофей — Кубок Чемпиона России — смогут продолжить 16 сильнейших команд. Плей-офф стартует 22 марта, а решающий матч финала плей-офф запланирован на 29 мая 2025 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# хоккей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:31 23.02.2025Тюменский "Рубин" проведет последнюю серию перед плей-офф ВХЛ
20:33 22.02.2025Российские сноубордисты спорят за звание лучших на фестивале "Битва на Туре"
16:54 22.02.2025Александр Моор поздравил тюменских спортсменов с победой в Республике Беларусь
14:42 22.02.2025Тюмень принимает турнир на кубок губернатора по армейскому рукопашному бою

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс.Метрика и LiveInternet, предоставляемые компанией ООО "Яндекс" (119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс)), и компанией LiveInternet (121151, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 22, офис «Клименко и Ко» (далее - LiveInternet)). Сервисы Яндекс.Метрика и LiveInternet используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и LiveInternet и храниться на серверах Яндекса и LiveInternet в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.