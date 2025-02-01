Тюменский "Рубин" проведет последнюю серию перед плей-офф ВХЛ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Последнюю выездную серию перед плей-офф ВХЛ проведет тюменский хоккейный клуб "Рубин". Пока он в лидерах турнирной таблицы.

Команде предстоит провести восемь матчей в рамках OLIMPBET Чемпионата России. Как выяснил "Вслух.ру", последняя выездная серия стартует 24 февраля по Приволжскому федеральному округу. Соперников тюменский клуб встречал в сентябре, одержав три победы.

В понедельник предстоит матч в Кирово-Чепецке с "Олимпией". Матч в Тюмени закончился со счетом 4:1.

26 февраля "Рубину" предстоит дерби в Перми с местным "Молотом", которого всухую наш клуб одолел дома – 6:0.

В столице Удмуртии, Ижевске, "Рубин" сыграет с "Ижсталью" 28 февраля. В прошлом матче победа также была за тюменцами – 4:1.

В Башкирии тюменский клуб ждут 2 марта: в Нефтекамске пройдет поединок с "Торосом". Ему "Рубин" уступил 4:5 в овертайме.

Отметим, что тюменский клуб закрепился в числе лидеров турнирной таблицы ВХЛ. За 56 матчей клуб заработал 78 очков. Из 36 побед - 32 были обеспечены в основное время.

Борьбу за главный трофей — Кубок Чемпиона России — смогут продолжить 16 сильнейших команд. Плей-офф стартует 22 марта, а решающий матч финала плей-офф запланирован на 29 мая 2025 года.