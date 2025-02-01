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Тюменские юные художники могут присоединиться к акции "Рисуем Победу"

Общество, 16:31 23 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Присоединиться к федеральной патриотической акции "Рисуем Победу" могут юные художники Тюменской области. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

Творческую работу необходимо загрузить на сайт акции. Из детских рисунков создадут цифровую галерею, которую разместят на экранах и рекламных щитах центральных улиц городов, открытых экспозициях.

Работы принимают по номинациям: детское художественное творчество и декоративно-прикладное искусство; методическая разработка; наследники - номинация, посвященная участникам СВО. "Мой герой" - новая спецноминация к Году защитника Отечества.

В 2024 году в акции "Рисуем Победу" участвовали более 145 тыс. жителей Уральского федерального округа. В числе финалистов - одна художница из Тюмени.

Работы можно загрузить в дистанционном формате на сайт до 1 мая 2025 года. Итоги подведут в День Победы.

По всем вопросам акции можно обратиться к координатору по УФО: Валентине Галдаевой, galdaika@mail.ru

Возрастное ограничение 6+.

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# День Победы , художники

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