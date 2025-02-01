Участие в "Разговоре с героем" приняли тюменские депутаты

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Ленты со словами поддержки и пожеланиями скорейшей победы вплели в маскировочную сеть для бойцов СВО председатель Тюменской городской думы и Герой России Рустам Сайфуллин 24 декабря.

Участники акции - студенты ТюмГУ, ТИУ, Тюменского государственного института культуры, члены общественной молодёжной палаты, депутаты гордумы, сплетут 235 м масксетей - по числу лет истории представительного органа Тюмени.

"2025 год для нас с вами - юбилейный, для городской думы, региона и страны, - напомнила Светлана Иванова. - Мы отмечаем восьмидесятилетие великой Победы, нашим президентом объявлен год Защитника Отечества, губернатором - год Героев".

Она подчеркнула, что сегодня эти герои - среди нас, и на их примерах мы можем убедиться, что наша страна - это единое целое и нам есть на кого равняться.

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

В рамках акции "Разговор с героем" молодые люди смоги встретиться и задать вопросы гостям мероприятия - участникам СВО - полковнику Виктору Квасову, кавалеру трёх Орденов Мужества, финалисту программы "Время героев", Евгению Кочергину, награждённому медалью "За Отвагу" и Семёну Казанцеву, награждённому медалью Суворова, председателю Общественной молодёжной палаты при Тюменской городской думе.

"Всего за две недели я объехал шесть субъектов нашей страны, - рассказал Рустам Сайфуллин. - А 23 февраля я прилетел в Биробиджан в Еврейской автономной области, я был там по приглашению временно исполняющей обязанности губернатора Марии Костюк. Её сын Андрей Ковтун служил у меня командиром роты и он погиб, Герой России посмертно".

Ответить самим себе на единственный вопрос - "кем я хочу стать?" посоветовал молодым участникам встречи Виктор Квасов. Он подчеркнул, что очень важно найти себя сразу, а не попробовав до этого в самых различных сферах.

"Важно не получить диплом государственного муниципального управления, а работать строителем или наоборот, - считает Виктор Квасов. - Идите сразу туда, куда вы хотите и где будете профессионалом, идите по призванию, а моя задача в молодёжной политике - протянуть руку каждому, чтобы каждый нашёл своё место".

Встреча стала первой в череде подобных мероприятий, запланированных на протяжении всего 2025 года. Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова рассказала, что ближайшее мероприятие состоится уже в апреле.

"Мы все помним, что в этот день ровно три года назад началась специальная военная операция, - добавила она. - И именно в этот день мы хотели повстречаться с нашими героями, с героями современного периода, с ребятами, которые сегодня находятся там, на фронте".

Такие встречи в рамках юбилейного года должны стать традицией, уверена Светлана Иванова. "Мы бы хотели, чтобы молодое поколение, студенты, школьники, услышали из уст этих ребят их истории. Встреча была яркая, интересная в том числе и для взрослых".

Николай Ступников