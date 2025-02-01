  • 24 февраля 202524.02.2025понедельник
  • USD88,1676
    EUR92,0152
  • В Тюмени -10..-12 С 1 м/с ветер северо-восточный

Участие в "Разговоре с героем" приняли тюменские депутаты

Политика, 17:21 24 февраля 2025

ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Ленты со словами поддержки и пожеланиями скорейшей победы вплели в маскировочную сеть для бойцов СВО председатель Тюменской городской думы и Герой России Рустам Сайфуллин 24 декабря.

Участники акции - студенты ТюмГУ, ТИУ, Тюменского государственного института культуры, члены общественной молодёжной палаты, депутаты гордумы, сплетут 235 м масксетей - по числу лет истории представительного органа Тюмени.

"2025 год для нас с вами - юбилейный, для городской думы, региона и страны, - напомнила Светлана Иванова. - Мы отмечаем восьмидесятилетие великой Победы, нашим президентом объявлен год Защитника Отечества, губернатором - год Героев".

Она подчеркнула, что сегодня эти герои - среди нас, и на их примерах мы можем убедиться, что наша страна - это единое целое и нам есть на кого равняться.

ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

В рамках акции "Разговор с героем" молодые люди смоги встретиться и задать вопросы гостям мероприятия - участникам СВО - полковнику Виктору Квасову, кавалеру трёх Орденов Мужества, финалисту программы "Время героев", Евгению Кочергину, награждённому медалью "За Отвагу" и Семёну Казанцеву, награждённому медалью Суворова, председателю Общественной молодёжной палаты при Тюменской городской думе.

"Всего за две недели я объехал шесть субъектов нашей страны, - рассказал Рустам Сайфуллин. - А 23 февраля я прилетел в Биробиджан в Еврейской автономной области, я был там по приглашению временно исполняющей обязанности губернатора Марии Костюк. Её сын Андрей Ковтун служил у меня командиром роты и он погиб, Герой России посмертно".

Ответить самим себе на единственный вопрос - "кем я хочу стать?" посоветовал молодым участникам встречи Виктор Квасов. Он подчеркнул, что очень важно найти себя сразу, а не попробовав до этого в самых различных сферах.

"Важно не получить диплом государственного муниципального управления, а работать строителем или наоборот, - считает Виктор Квасов. - Идите сразу туда, куда вы хотите и где будете профессионалом, идите по призванию, а моя задача в молодёжной политике - протянуть руку каждому, чтобы каждый нашёл своё место".

Встреча стала первой в череде подобных мероприятий, запланированных на протяжении всего 2025 года. Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова рассказала, что ближайшее мероприятие состоится уже в апреле.

"Мы все помним, что в этот день ровно три года назад началась специальная военная операция, - добавила она. - И именно в этот день мы хотели повстречаться с нашими героями, с героями современного периода, с ребятами, которые сегодня находятся там, на фронте".

Такие встречи в рамках юбилейного года должны стать традицией, уверена Светлана Иванова. "Мы бы хотели, чтобы молодое поколение, студенты, школьники, услышали из уст этих ребят их истории. Встреча была яркая, интересная в том числе и для взрослых".

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гордума , депутаты , студенты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:21 24.02.2025Участие в "Разговоре с героем" приняли тюменские депутаты
19:26 21.02.2025Светлану Сейдвалиеву назначили заместителем главы Тюмени
14:02 21.02.2025Артем Жога поручил сформировать региональные программы развития общественного транспорта
13:18 21.02.2025Фуат Сайфитдинов прокомментировал новую меру поддержки участников СВО и их семей

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.