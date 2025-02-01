35 гектаров земли предлагают инвесторам в Ишимском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

35 гектаров земли для потенциальных инвесторов определили депутаты Ишимской районной думы на очередном заседании. Участки находятся вдоль федеральной трассы в Новолоктинском сельском поселении и подойдут для размещения объектов придорожного сервиса, сообщает администрация муниципалитета.

Также увеличена зона для сельскохозяйственных объектов, связанных с переработкой и хранением продукции. Расширена общественно-деловая зона для размещения спортивных объектов, включая корт для зимних видов спорта.

"Эти изменения направлены на улучшение качества жизни жителей Новолоктинского сельского поселения и создание комфортных условий для бизнеса", - подчеркнул глава района Сергей Ломовцев.