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35 гектаров земли предлагают инвесторам в Ишимском районе

Экономика, 17:23 25 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

35 гектаров земли для потенциальных инвесторов определили депутаты Ишимской районной думы на очередном заседании. Участки находятся вдоль федеральной трассы в Новолоктинском сельском поселении и подойдут для размещения объектов придорожного сервиса, сообщает администрация муниципалитета.

Также увеличена зона для сельскохозяйственных объектов, связанных с переработкой и хранением продукции. Расширена общественно-деловая зона для размещения спортивных объектов, включая корт для зимних видов спорта.

"Эти изменения направлены на улучшение качества жизни жителей Новолоктинского сельского поселения и создание комфортных условий для бизнеса", - подчеркнул глава района Сергей Ломовцев.

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# инвестиции , Ишимский район , Сергей Ломовцев

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