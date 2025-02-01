Более 190 экспертов из регионов России участвуют в тюменском Зимнем форуме охраны труда

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Современные подходы к управлению профессиональными рисками обсуждают более 190 экспертов из разных регионов России на первом Зимнем форуме охраны труда в Тюмени 27 и 28 февраля.

По словам инспектора по охране труда федерального учреждения "12 КДЦ" Минобороны России Марины Шобохоновой, Тюменская область является одним из флагманов, проводников государственной политики в области охраны труда.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Мне очень импонирует подход – связка в этом вопросе между органами власти, бизнесом и малым предпринимательством. От того, что департамент труда и занятости поддерживает инициативы, есть положительный эффект. Отмечу, что такое есть не везде. Впереди еще очень много работы. В Западной Сибири специалисты по охране труда сильно отличаются от Центральной России. Если последние еще только спрашивают как проводить медосмотрры, то у вас уже интересуются, как развивать культуру безопасности в компании. Это говорит о высоком уровне отношения в целом к охране труда", - обозначила федеральный эксперт.

Она дополнила, что основными трендами сферы являются рискориентированный подход и цифровизация.

Вместе с тем в регионе отмечают, что рост производственного травматизма наблюдается в таких отраслях экономики как строительство – 28 % всех несчастных случаев, обрабатывающие производства – 20 %, сельское хозяйство – 11 %. Тенденция характерна и для других регионов Уральского федерального округа. Всего на производствах в 2024 г. пострадали 430 человек. Уменьшилось количество тяжелых случаев травматизма - с 66 до 58.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Показатели вызывают определенную обеспокоенность. Вместе с тем, проводимые нами мероприятия позволяют удерживаться на 12 месте в рейтинге регионов Российской Федерации по обеспечению государственного управления охраной труда, а по некоторым показателям мы входим в тройку лидеров", - рассказала начальник управления трудовых отношений департамента труда и занятости Тюменской области Ирина Ведрова.

Директор HSE группы компаний "Кастор" Марина Дорогань подчеркнула, что отлаженная система охраны труда становится важным фактором в конкуренции компаний за кадры. Потому что это не только безопасность, но и проявление заботы о сотрудниках.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Вопросы, связанные с безопасностью, стали главными, потому что работников нужно сохранять. Это еще и устойчивое развитие бизнеса. На сегодня многие работодатели уделяют этим вопросам повышенное внимание. Причем стимулом для этого необязательно являются штрафы и взыскания, в сражении за жизнь человека хорошо все", - уточнила Марина Дрогань.

Форум проводится в Тюменской области впервые, но имеет все шансы стать традиционным. Как заявил руководитель учебного центра "Сигур эксперт" Радион Барсуков, событию предшествовала череда отраслевых мероприятий и семинаров. Запрос на такой формат среди специалистов высокий.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Мы несколько лет готовились, создавали сообщество сигур-экспертов по охране труда, где более девяти тысяч подписчиков. Провели более 57 семинаров, 60 вебинаров. И сегодняшнее событие – это кульминация огромной работы. Мы сопоставляем цели на будущее, обсуждаем современные подходы к управлению профессиональными рисками, внедрению эффективных систем управления и обмениваемся передовым опытом в области безопасности труда", - пояснил руководитель компании-организатора.

Отметим, что первый Зимний форум охраны труда продлится два дня. Помимо экспертных сессий и разбора лучших практик, специалисты обсудят наиболее актуальные вопросы, получат ответы на волнующие их темы. В рамках форума работает выставка средств индивидуальной защиты.

Оксана Корнеенкова