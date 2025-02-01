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Содержание имущественных комплексов и работу тюменских квартальных оценили городские депутаты

Политика, 09:29 28 февраля 2025

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Эффективное использование системы имущественных комплексов на территории областного центра отметили депутаты в ходе 14 заседания Тюменской городской думы VIII созыва 27 февраля.

Также народные избранники отметили положительные результаты работы института квартальных, внедрённого в Тюмени в 2007 году.

Как рассказал коллегам председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы Дмитрий Антипов, областнойцентр в настоящее время поделен на 58 имущественных комплексов.

"В 2024 году существенно расширился охват обслуживаемых территорий, включая проезжие части, тротуары, газоны, площадки, дренажные колодцы, увеличилась протяжённость обслуживания ливневой системы водоотведения открытого типа", - добавил он.

По словам Дмитрия Антипова, в настоящее время особое внимание уделяется цифровизации управления городским хозяйством, в том числе через внедрение программного продукта "Электронный имущественный комплекс".

Депутат Сергей Морев поинтересовался содержанием информационных тумб, в частности, как определяется потребность в их установке.

На это заместитель главы города Евгений Сорокин сообщил, что места установки всех 85 тумб в административных округах сложились исторически.

"Сегодня мы содержим их в надлежащем состоянии и ежегодно обновляем. Если возникнет дополнительная потребность в них, мы, конечно, будем добавлять", - рассказал представитель администрации города.

На то, что число поступивших от жителей обращений возросло в 2024 году до 12 тыс., внимание коллег обратил депутат Андрей Потапов.

"Это практически на 20 % больше, чем в 2023 году, - отметил он. - Эта цифра говорит об увеличившемся количестве проблем, на которые жалуются люди или о возросшей активности граждан?".

"Нам нужно быть готовыми к тому, что каждый год количество обращений и инициатив будет только увеличиваться , пояснил Евгений Сорокин. - Мы делаем всё для открытости своей деятельности, для возможности высказать свои мнения кратчайшим путём. Численность жителей города растёт, и количество обращений вместе с ним. Мы должны работать на опережение, исключая необходимость письменных обращений, чем быстрее будет получен запрос, тем быстрее поступит ответ".

На текучесть кадров среди тюменских квартальных обратил внимание депутат Юрий Коновалов. В связи с этим он предложил главе города повысить заработную плату квартальных.

Подводя итоги работы, председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова отметила, что в настоящее время квартальные имеют возможность оперативно реагировать на обращения жителей благодаря информационным продуктам.

"Так, по итогам 2024 года были обнаружены 144 открытых люка, отсутствие 102 адресных указателей, 100 несанкционированных свалок. Все нарушения оперативно устранены. Составлено более 4 тысяч 200 протоколов - это меньше, чем в прошлом году", - добавил она.

Николай Ступников

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# гордума , квартальные

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