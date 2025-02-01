Глава УФНС Тюменской области Татьяна Чалилова сообщила о росте налоговых поступлений в бюджет за 2024 год

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В 2024 году в консолидированный бюджет страны был обеспечен стабильный рост налоговых поступлений. Об этом сообщила руководитель УФНС России по Тюменской области Татьяна Чалилова, которая выступила на заседании комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам с информацией о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в фонд пенсионного и социального страхования РФ в 2024 году.

"Если говорить с учетом крупнейших налогоплательщиков, администрируемых межрегиональными инспекциями, поступления составили 691 млрд рублей, что на 19,5% или на 112,7 млрд выше объёма дохода 2023 года", - подчеркнула она.

Высокая динамика сложилась по поступлениям в страховых взносах. В сравнении с 2023 годом объем поступлений вырос на 15,7% и составил 125 млрд. Устойчивая динамика наблюдается и по поступлениям в федеральный и региональный бюджеты.

В консолидированный бюджет Тюменской области доля поступлений в общей сумме налоговых доходов составила 53, 2%. Их объем превысил показатели 2023 года на 3,3% или на 6 млрд рублей и составил 178 млрд. Следует отметить, что плановые показатели бюджета субъекта по налоговым поступлениям за 2024 год выполнены на 107% пунктов. В формировании доходов консолидированного бюджета Тюменской области лидирующую позицию занимает, как всегда, налог на прибыль. Его доля составляет 44% в общем объёме налоговых платежей. Далее налог на доходы физических лиц – 39%, 9,8% приходится на имущественные налоги и налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов.

Более 77% собственников имущества, имеющих обязательства по уплате налогов, сводные налоговые уведомления были направлены в электронном виде. На высоком уровне, а именно 100%, находится и форматно-логический контроль, сведения о правах собственности на имущество, землю и транспорт, представленных регистрирующими органами.

Налоговая служба старается освободить людей от представления дополнительных документов. Практически все льготы по имуществу налогов гражданам представляются на сегодня в автоматическом режиме. В целом по физическим и юридическим лицам, поступления по имущественным налогам за 2024 год составили 16 миллиардов рублей, что соответствует уровню 2023 года. "Хотелось бы еще остановиться и на спецрежимах. Здесь поступления составили более 14 миллиардов, а это на 34% больше, чем годом ранее", - пояснила Татьяна Чалилова.

Депутаты отметили рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона по сравнению с 2023 годом, сокращение задолженности по региональным и местным налогам, эффективность проведения контрольно-аналитической работы без проведения проверок, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.