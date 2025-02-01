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В Тюмени стартовала эстафета флага Всероссийского конкурса "Мастер года – 2025"

Общество, 15:16 28 февраля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Эстафета флага Всероссийского конкурса "Мастер года – 2025" стартовала в Тюмени 28 февраля. Стяг соревнования начал свое путешествие по стране из Тюменской области, где в прошлом году состоялся его финал.

Передал флаг преподаватель Тобольского многопрофильного техникума Андрей Томилов, который вошел в десятку лучших в финале конкурса "Мастер года-2024", мастеру производственного обучения курганского техникума сервиса и технологий Дарье Рева. По ее словам, регион с гордостью принимает флаг конкурса и желает всем участникам вдохновения, новых идей и веры в себя.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Старт эстафете дали в прямом эфире в ходе брифинга в медиацентре Минпросвещения России. Уже известно, что в конкурсе 2025 года будут участвовать более 6 тыс. 900 педагогов колледжей и техникумов со всей России. И это рекорд. Помимо классических специальностей, появились и новые конкурсные компетенции: вышивальщица, живопись, судовой повар, художник росписи по дереву.

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"Этот конкурс очень важен для системы профессионального образования, потому что институция под названием мастер очень редко звучит. А на мастеров возлагаются колоссальные задачи и в образовательном процессе, и во время практической подготовки, и в наставничестве. Это самый близкий для студентов среднего профобразования человек. Очень хорошо, что конкурс развивается. Стать лучшим в стране – прекрасная мотивация для саморазвития. У участников уже появилось свое комьюнити, они очень поддерживают друг друга, следят за развитием каждого", - подчеркнула директор департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова.

По словам победителя конкурса "Мастер года – 2024", преподавателя Курского автотехнического колледжа Дмитрия Медведева, многое из того, что он почерпнул в Тюменской области, уже использует в своей работе.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Каждый привез свои инновационные практики в Тюмень. Их мы демонстрировали на открытых уроках и мастер-классах. Плюсом стало то, что каждый открытый урок был записан. И спустя даже пять месяцев после финала, мы в любое свободное время стараемся пересмотреть уроки, почерпнуть необходимый материал", - уточнил победитель Всероссийского конкурса.

Преподаватель Тобольского многопрофильного техникума Андрей Томилов, один из лидеров IV Всероссийского конкурса "Мастер года-2024", поделился, что по-прежнему является наставником для своих студентов.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Я получил, прежде всего, уникальный опыт. Сейчас участвую в конкурсе профмастерства "Профессионалы". Выступив в своем состязянии, я уже более четко понимаю своих подопечных. Стал главным экспертом компетенции "Сантехника и отопление" и теперь уже сам оцениваю конкурсантов", - поделился Томилов.

Отметим, финал Всероссийского конкурса "Мастер года – 2024" прошел в Тюменской области с 28 сентября по 2 октября. Регион принял 89 представителей всех регионов России - 68 преподавателей и 21 мастера профессионального обучения.

Оксана Корнеенкова

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# Андрей Томилов , Вероника Ефремова , Мастер года , педагоги

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