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Команда "ЗапСибНефтехима" одержала победу на "Лыжне СИБУРа" в Тобольске

Спорт, 14:59 04 марта 2025

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Команда "ЗапСибНефтехима" в очередной раз подтвердила свое мастерство, заняв первое место в общем зачете ежегодных соревнований "Лыжня СИБУРа" в Тобольске. Серебряную медаль завоевала команда "Нижнекамскнефтехим", бронзовым призером стал коллектив "СИБУР-Химпрома", сообщает администрация Тобольска.

Особое внимание привлекла "Эстафета поколений", в которой приняли участие школьники, студенты, руководители и ветераны "ЗапСибНефтехима".

Напомним, первые состязания прошли в "Сибур-Химпроме" в Перми в 2005 году и с этого года организуется ежегодно. Сначала соревнования проходили в разных городах присутствия компании, а с 2017 по 2019 год – на тобольской земле. В 2023 году после перерыва, вызванного пандемией, "Лыжня СИБУРа" вновь вернулась в Тобольск.

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# ЗапСибНефтехим , лыжня , СИБУР

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