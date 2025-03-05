Тюменцам предлагают сотрудничество в сфере финансов и строительства с Кыргызстаном

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Презентация торгово-экономического и инвестиционного потенциала регионов Кыргызской Республики: сотрудничество в сфере финансов и строительства пройдет в двух форматах 5 марта. Форум организован при поддержке Российско-Киргизского делового совета при ТПП РФ и Посольства Кыргызстана в России.

По информации региональной ТПП, во время мероприятия пройдет презентация компаний в строительном и финансовом секторах экономики Республики Кыргызстан, В2В-переговоры. В форуме ожидается участие президента ТПП Кыргызстана, а также Чрезвычайного и Полномочного посла Кыргызской Республики в Российской Федерации.

Ссылка для подключения к форуму онлайн - здесь.

По всем вопросам, включая вопросам очного участия, обращаться по тел. +7 922 076 83 37, специалист центра ВЭД ТПП Тюменской области Даниил Ситнев.