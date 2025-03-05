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В Тюмени кадастрового инженера оштрафовали за попытку узаконить офисное здание

Происшествия, 14:26 05 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наказание в отношении кадастрового инженера, который пытался незаконно разместить офисы нескольких компаний на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, вынесли в Тюмени. По постановлению прокуратуры он оштрафован на 30 тыс. рублей за предоставление недостоверной информации, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам дела, специалист зарегистрировал участок для постройки жилого дома, однако фактически использовал его для размещения офисов кадастровой, юридической компании и строительной фирмы, что является нарушением действующего законодательства.

После получения предостережения в августе 2024 года, инженер пытался исправить ситуацию, подав документы на регистрацию нежилого здания, однако запрос был отклонен. Далее специалист принял еще одну попытку легализации объектов, подав заявку на регистрацию офиса как вспомогательной постройки к жилому дому, но и в этом было отказано: постройка не соотвествует критериям вспомогательных, как, например, сарай или баня.

Более того, было установлено, что заявитель использовал один и тот же технический план как для жилого дома, так и для нежилых зданий, что является прямым нарушением закона. По итогам рассмотрения дела прокуратура Калининского административного округа Тюмени вынесла постановление о привлечении кадастрового инженера к административной ответственности.

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# кадастровый инженер , прокуратура

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